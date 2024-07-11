Південна Корея першою у світі розгорне лазерну зброю: як і проти кого вона працюватиме

Південна Корея у цьому році розгорне лазерну зброю для збивання північнокорейських безпілотників.

У 2024 році Південна Корея планує стати першою країною у світі, яка розгорне лазерну зброю для військових цілей.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Агентство із закупівель озброєнь (DAPA) Південної Кореї.

У заяві адміністрації програми оборонних закупівель повідомляють, що ця зброя є ефективною, тихою, непомітною і дешевою - $1,45 за постріл.

"Наша країна стає першою країною в світі, яка розгортає і експлуатує лазерну зброю, і можливості реагування наших військових на провокації Північної Кореї з використанням безпілотників будуть ще більше посилені", - пише DAPA.

В Агентстві назвали цю зброю такою, що змінює правила гри на полі бою в майбутньому. Потужність цієї зброї збільшити так, щоб відповідати на загрози балістичних ракет і літаки більшого розміру.

Представник DAPA пояснив, що лазерна зброя збиває безпілотники, спалюючи променями світла двигуни або інше електричне обладнання безпілотників протягом 10-20 секунд.

Система у квітні минулого року після успішних випробувань бойовими стрільбами була оцінена як придатна для ведення бойових дій.

Тепер DAPA планує розробити вдосконалену версію зі збільшеною потужністю і дальністю дії. Військові прагнуть посилити свої можливості реагування на малі БПЛА після того, як у грудні 2022 року п'ять північнокорейських безпілотників вторглися через міжкорейський кордон.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль почав серйозно розглядати питання про надання військової допомоги Україні. Це може стати значним проривом у підтримці України в її боротьбі проти російської агресії.

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