Південна Корея розробляє стратегії допомоги Україні через військову загрозу КНДР

Південна Корея розглядає всі можливі сценарії допомоги Україні на фоні нарощування військових сил КНДР у Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чо Тхе Йоль, пише Reuters.

Під час пресконференції в Оттаві міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль заявив, що Сеул буде стежити за участю північнокорейських військ у війні в Україні та за військовою допомогою, яку Пхеньян отримає від Москви. Він виступав через перекладача.

"Зокрема, ми будемо спостерігати за рівнем участі (північнокорейських) сил у війні, і якою буде послуга за послугу, яку Північна Корея отримає від Росії. Ми візьмемо всі ці (фактори) до уваги, перш ніж приймати конкретні рішення", – сказав він.

Окрім того, неназваний чиновник Південної Кореї зазначив, що Пхеньян, ймовірно, отримає від Москви "компенсацію" у вигляді військових і цивільних технологій. Це пов'язано з тим, що КНДР прагне запустити супутник-шпигун і модернізувати свої міжконтинентальні балістичні ракети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка повідомила, скільки солдатів з КНДР перекинула РФ до районів поблизу з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що експерти ISW пояснили, які далекосяжні наслідки матиме участь КНДР у війні проти України.

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