Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по катеру КНДР, який перетнув її кордон

Катер КНДР порушив Північну обмежувальну лінію, де фактично розташований морський кордон між двома країнами.

Прикордонний патруль Південної Кореї відкрив попереджувальний вогонь після того, як човен КНДР перетнув морський кордон країни.

Про це пише Reuters.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що він зробив попереджувальні постріли та передав попередження, щоб вигнати північнокорейський патрульний катер, який порушив Північну обмежувальну лінію, де фактично розташований морський кордон.

"Наші військові зберігають рішучу бойову позицію, спостерігаючи за пересуваннями ворога, готуючись до потенційних провокацій та порушень північнокорейськими патрульними катерами", — йдеться у заяві.

Під час операції південнокорейський патрульний корабель увійшов у "незначний контакт" із сусіднім китайським риболовецьким судном через погану видимість, що не призвело до проблем з безпекою, але легкі травми отримали члени південнокорейського екіпажу, додали в Об'єднаному комітеті.

Нагадаємо, КНДР пригрозила США та Південній Кореї ядерною війною через військові навчання.

Північна Корея також провела випробування підводного ударного безпілотника, який здатен нести ядерну зброю.

Читайте також: