Південна Корея відмовилась виконувати частину військової угоди з КНДР через порушення

У КНДР відповіли та направили на кордон додаткові військові формування.

Південні Корея відмовилась виконувати частину угоди з КНДР від 2018 року через її порушення Пхеньяном.

Також читайте Країни G7 засудили військову співпрацю Росії та КНДР

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що у 2018 році між країнами був підписаний пакт, який називається "Всеосяжна військова угода". Однак, КНДР його порушила, через що Південна Корея посилила спостереження на кордоні.

У відповідь міністерство оборони Північної Кореї заявило, що відновить усі військові заходи, які воно призупинило в рамках угоди.

"Ми розгорнемо посилені збройні сили та нову військову техніку поблизу демаркаційної лінії. Південна Корея нестиме повну відповідальність, якщо між Північчю та Півднем станеться безповоротне зіткнення", - заявили в КНДР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос після того, як дві попередні спроби не вдалися протягом 2023 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія допомогла КНДР підготувати до повторного запуску військовий супутник.

Читайте також: