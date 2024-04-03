Південна Корея затримала вантажне судно, яке прямувало з КНДР до Росії – ЗМІ

Берегова охорона Південної Кореї затримала біля свого південного узбережжя у водах Японського моря вантажний корабель без прапора за підозрою в порушенні санкцій ООН проти Північної Кореї. Корабель прямував до Росії.

Про це повідомляє Yonhap.

Видання зазначає, що затримане 3000-тонне судно DEYI прямувало до Росії з Північної Кореї через Китай, а сама операція відбулась у суботу, 30 березня.

На борту корабля перебували 13 осіб, зокрема капітан, громадянин Китаю, та члени екіпажу з Китаю й Індонезії.

Берегова охорона Південної Кореї затримала судно після того, як члени екіпажу відмовилися зупинитися. Його примусово перемістили до південно-східного порту "Пусан" і змусила пришвартуватись на рейді порту.

"Наш уряд проводить розслідування у тісній координації зі Сполученими Штатами щодо ймовірного порушення відповідним судном резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї", – сказав представник МЗС Південної Кореї.

Більше подробиць чиновник не повідомив.

Наразі не було відомо, чи причетний корабель до будь-якої діяльності, що порушує санкції. Сеул не зміг підтвердити, що перевозить судно, оскільки екіпаж відмовляється відкрити вантажний трюм.

Резолюція ООН 2397, прийнята 2017 року, дозволяє Південній Кореї затримувати, перевіряти та арештовувати будь-яке судно в її територіальних водах, яке підозрюється в забороненій діяльності з КНДР.

Нагадаємо, у Німеччині затримали судно з російськими товарами – причина.

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