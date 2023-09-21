Південна Корея заявила, що "не залишиться осторонь", якщо Росія допомагатиме КНДР

Південна Корея "не буде стояти осторонь", якщо КНДР почне отримувати військову допомогу від Росії для розвитку зброї масового знищення.

Про це на Генасамблеї ООН заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, інформує CNN.

"Хоча військова сила в різних країнах може відрізнятися, об’єднавшись у непохитній солідарності та неухильно дотримуючись наших принципів, ми можемо стримувати будь-які незаконні провокації", - сказав він.

Крім того, корейський президент закликав провести реформу Ради Безпеки ООН, зазначивши що це заклик матиме широку підтримку, якщо Росія буде допомагати КНДР в обмін на зброю для війни в Україні.

"Парадоксально, що постійний член Ради Безпеки ООН, якому довірено роль головного охоронця світового миру, веде війну, вторгаючись в іншу суверенну державу, і отримує зброю та боєприпаси від режиму, який відверто порушує резолюції Ради Безпеки ООН", - заявив Юн Сук Йоль.

Він додав, що у разі отримання КНДР інформації щодо виготовлення зброї масового знищення, то під загрозу буде не тільки Україна, а й Південна Корея.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея надасть Україні техніку для прориву мінних полів.

Крім того, ми раніше інформували, що Південна Корея може запровадити односторонні санкції проти Москви на тлі нещодавнього саміту між Північною Кореєю та Росією.

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