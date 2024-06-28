Південна Корея зробила заяву про надання зброї Україні: в НАТО відреагували

НАТО вітатиме рішення Південної Кореї щодо надання Україні "будь-якої серйозної підтримки" - як от летальної допомоги.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю південнокорейському агентству Yonhap.

"Південна Корея має розвинену оборонну промисловість. У вас є великі обсяги боєприпасів і все, що потрібно Україні, але, звичайно, Південна Корея повинна ухвалювати ці рішення", - наголосив він.

Політик також зауважив: такі питання, як загрози Північної Кореї та війна в Україні, показують, що забезпечення безпеки не залежить від регіону.

За словами Столтенберга, допомога Росії має незаконний характер, оскільки Москва порушила міжнародне право, розпочавши війну проти України.

"Допомога Україні, яка захищає себе, має законний характер", – додав він.

Нагадаємо, представника адміністрації президента Юн Сок Йоля заявив, що Південна Корея перегляне питання постачання зброї до України. Країна засудила угоду, підписану між Росією та КНДР. В офіційній заяві Сеул заявив, що договір порушує санкції Організації Об'єднаних Націй.

Після цього диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Південній Кореї. Мовляв, якщо Сеул надасть Україні летальну зброю, то це буде "дуже великою помилкою".

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