Південну Корею охопили протести через заборону давньої кулінарної традиції: фото

Згідно з урядовим законопроєктом, розведення собак на м’ясо має припинитися до 2027 року.

У четвер, 30 листопада, десятки південнокорейських фермерів зіткнулися з поліцією в столиці країни Сеулі під час демонстрації протесту проти намірів уряду заборонити розведення собак на м'ясо.

Про це повідомляє агентство AP.

Біля Офісу президента Південної Кореї зібралося близько 200 заводчиків м'ясних собак, власників ресторанів та інших пов'язаних із галуззю людей. Вони скандували, співали, погрожували кулаками та виголошували промови з критикою планів уряду.

Південнокорейські фермери зіткнулися з поліцією / Фото: Associated Press

Деякі фермери приїхали до міста на вантажівках із собаками у клітках, але поліція не пустила їх на місце демонстрації. Під час акції протесту поліція затримала трьох демонстрантів.

Деякі фермери приїхали на протест із собаками у клітках / Фото: Associated Press

Причиною протестів став законопроєкт про заборону торгівлі собачим м'ясом, який отримав підтримку уряду та значної частини опозиції. Згідно з урядовим законопроєктом, розведення собак на м’ясо має припинитися до 2027 року.

Критики давньої кулінарної традиції корейців заявляють, що вона шкодить репутації країни за кордоном і порушує права тварин.

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Кампанія проти торгівлі собачим м’ясом також набрала обертів завдяки першій леді Південної Кореї Кім Кон-Хі, яка відома прихильністю до домашніх тварин і неодноразово підтримувала заборону на вбивство собак заради м’яса. Під час протесту на її адресу лунали образливі вислови.

Фермери вимагають більш тривалого періоду для припинення свого бізнесу та прямої фінансової компенсації, якщо їм доведеться відмовитися від розведення. Вони також стверджують, що цей вид бізнесу зникне сам по собі, коли вимруть люди похилого віку, які є основними клієнтами продавців собачого м’яса.

За даними асоціації фермерів, у Південній Кореї щороку на м’ясо вбивають від 700 тисяч до мільйона собак, десять-двадцять років тому їх було кілька мільйонів. Деякі активісти захисту тварин кажуть, що цифри фермерів перебільшені. За їхніми словами, селекціонери хочуть показати, що галузь занадто велика, щоб її просто так знищити.

Нагадаємо, раніше у китайській провінції Цзянсу поліція врятувала близько 1000 котів з вантажівки, що прямувала на бійню.

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