Північ Японії під ударом стихії: зима забрала десятки життів (фото)

Cнігопади на півночі Японії / © AP

Потужні снігопади, що впродовж останніх двох тижнів накрили північ Японії, призвели до загибелі щонайменше 35 людей по всій країні. Про це у середу повідомили представники японського уряду. Серед причин смертей — раптові серцеві напади та падіння під час прибирання снігу з дахів.

Про це повідомляє Associated Press.

Станом на середу наслідки негоди зафіксовані у 15 префектурах. У найбільш постраждалих районах висота снігового покриву місцями сягнула близько двох метрів.

Найбільше жертв зареєстровано у префектурі Ніїґата — 12 осіб. Серед них чоловік віком близько 50 років, якого 21 січня знайшли непритомним на даху власного будинку в місті Уонума. В іншому випадку в місті Наґаока чоловіка приблизно 70 років виявили непритомним біля його оселі — його доправили до лікарні, де констатували смерть. За даними влади Ніїґати, ймовірно, він упав з даху під час прибирання снігу.

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара застеріг, що небезпека може зберігатися навіть попри тимчасове потепління. Танення снігу здатне спричинити зсуви ґрунту та утворення слизьких поверхонь.

«Просимо громадян приділяти особливу увагу безпеці — використовувати захисні шоломи або страхувальні троси, особливо під час прибирання снігу», — наголосив Кіхара.

Для реагування на негоду, що почалася 20 січня в Ніїґаті та сусідніх регіонах, влада створила спеціальні оперативні штаби. У префектурі Акіта зафіксовано сім смертей, пов’язаних зі снігопадами, у Ямаґаті — п’ять.

Загалом по країні постраждали 393 особи, з них 126 дістали тяжкі травми. Найбільше серйозно поранених — у Ніїґаті (42 людини). Також пошкоджено 14 будинків, зокрема три — у Ніїґаті та вісім — у префектурі Аоморі.

Причини надзвичайно інтенсивних снігопадів наразі остаточно не з’ясовані. Водночас смертельні інциденти, пов’язані з зимовими опадами, для Японії не є рідкістю: за даними Агентства пожежної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих, протягом шести зимових місяців минулого року в країні загинули 68 осіб.

Синоптики попереджають, що вже на найближчі вихідні прогнозуються нові сильні снігопади, тож ризики для населення залишаються високими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик розповідав, що сильні морози в Україні поступово слабшатимуть, але різке потепління не прогнозується.