Північ Іспанії засипає снігом: в горах достроково розпочали лижний сезон

Температура опустилася до -11.
Сніговий шторм охопив північ Іспанії.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 листопада.
У регіоні температура повітря подекуди опустилася до -11. Дороги в регіоні засипало снігом, їх розчищає спецтехніка. Тим часом в горах достроково розпочали лижний сезон. Перші щасливі відпочивальники вже з’явилися на трасах, хоча курорти ще закриті.
Втім, найближчими днями в Іспанії обіцяють потепління. Воно, як очікується, принесе зливи та навіть повені.
Як повідомлялося, сильний сніговий шторм наккрив північ Китаю. Температура опустилася до -14. Особливо складна ситуація була провінції Ляонін. На трасах столиці регіону Аншану лежали пів метрові замети.
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