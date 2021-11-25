Північ Іспанії засипає снігом: в горах достроково розпочали лижний сезон

Температура опустилася до -11.

Сніговий шторм охопив північ Іспанії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 листопада.

Також читайте Потужна повінь в Австралії: чоловік шість годин тримався за дерево

У регіоні температура повітря подекуди опустилася до -11. Дороги в регіоні засипало снігом, їх розчищає спецтехніка. Тим часом в горах достроково розпочали лижний сезон. Перші щасливі відпочивальники вже з’явилися на трасах, хоча курорти ще закриті.

Втім, найближчими днями в Іспанії обіцяють потепління. Воно, як очікується, принесе зливи та навіть повені.

Як повідомлялося, сильний сніговий шторм наккрив північ Китаю. Температура опустилася до -14. Особливо складна ситуація була провінції Ляонін. На трасах столиці регіону Аншану лежали пів метрові замети.

Читайте також: