Північна і Південна Кореї запустили ракети поблизу спірного морського кордону

У середу, 2 листопада, Пхеньян (Північна Корея) запустив ракету, яка приземлилася менш ніж за 60 км від південнокорейського міста Сокчхо. Сеул вжив заходів у відповідь, випустивши три ракети класу "повітря-земля", які приземлилися на такій самій відстані за Північною обмежувальною лінією (NLL).

Про це повідомляє BBC.

Загалом же Північна Корея випустила щонайменше 10 ракет у східному та західному напрямках, кажуть офіційні особи Південної Кореї. Військові Південної Кореї заявили, що це було "неприпустимим" порушенням їхньої території.

Північна обмежувальна лінія позначає грубу середину в морі між Північною та Південною Кореями, але Північна Корея ніколи не визнавала кордону.

У вівторок Північна Корея попередила, що Південна Корея та США заплатять "найжахливішу ціну в історії", якщо вони продовжать спільні військові навчання, які розглядаються як "завуальована загроза застосування ядерної зброї".

Очікується, що КНДР незабаром відновить випробування ядерної зброї після п’ятирічної перерви, а розвідка США та Південної Кореї стверджує, що Пхеньян завершив усі необхідні приготування.

Північна Корея запустила ракети під час національного трауру в Південній Кореї після тисняви натовпу в Сеулі на вихідних, у результаті якої загинуло понад 150 людей.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль назвав запуск територіальним порушенням.

Ці події відбулися на тлі початку спільних військово-морських навчань США та Південної Кореї, в яких брали участь військові кораблі, такі як есмінці з керованими ракетами.

Нагадаємо, США та Південна Корея розпочали найбільші в історії спільні військові навчання. Навчання під назвою Vigilant Storm триватимуть до 4 листопада, у них братимуть участь близько 240 військових літаків, які здійснять близько 1600 вильотів, йдеться в заяві ВПС США минулого тижня. Ця кількість є найбільшою за всю історію цього щорічного заходу.

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