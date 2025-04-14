Нові супутники розкрили секрети будівництва найсучаснішого корабля Кім Чен Ина - CNN

Корабль / © cnn.com

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Нові супутникові знімки свідчать про те, що Північна Корея будує один з найбільших і найсучасніших військових кораблів в своїй історії.

Про це повідомляє CNN.

Судно, яке наразі будують на верфі в Нампо, може стати найбільшим військовим кораблем, який коли-небудь створювався в країні, і, ймовірно, він буде більш ніж удвічі більшим за будь-який інший корабель, що вже є у складі флоту лідера Кім Чен Ина.

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Знімки, отримані супутниковими компаніями Maxar Technologies та Planet Labs 6 квітня 2023 року, показують процес будівництва судна, яке зараз знаходиться у воді на західному узбережжі Північної Кореї, приблизно за 60 км від столиці Пхеньяна. Аналіз цих зображень дозволяє зробити висновок, що корабель, ймовірно, є фрегатом з керованими ракетами (FFG), який оснащений вертикальними пусковими установками для запуску ракет як по наземних, так і по морських цілях.

За оцінками аналітиків, довжина цього фрегата складає приблизно 140 метрів, що робить його найбільшим військовим кораблем, побудованим у Північній Кореї. Для порівняння, американські есмінці класу Arleigh Burke мають довжину близько 155 метрів, а фрегати класу Constellation, що зараз будуються в США, досягатимуть довжини 151 метр.

Це не єдиний знак того, що Північна Корея активно модернізує свої збройні сили. Замість того, щоб зупинятися на розробці міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть досягти будь-якої точки США, Пхеньян також значно зміцнює свої морські можливості. Більше того, інтенсивна співпраця з Росією під час війни в Україні дозволяє Північній Кореї обходити санкції ООН, що накладають обмеження на доступ до технологій і матеріалів для створення сучасних озброєнь.

Прогнозується, що новий фрегат оснащений сучасними технологіями, зокрема фазованими антенами, які дозволяють точно і швидко відстежувати цілі, що раніше було недоступно для Північної Кореї. Крім того, на судні можуть бути встановлені вертикальні пускові установки для різних типів ракет. Це може суттєво збільшити бойову ефективність флоту Кім Чен Ина в порівнянні з тим, що є на даний момент.

Проте, за словами експертів, важливими залишаються питання щодо технічних можливостей Північної Кореї побудувати і експлуатувати таке судно. Як зазначив колишній південнокорейський адмірал Кім Дук-кі, забезпечення функціонування такого великого військового корабля потребує великих фінансових і людських ресурсів. Необхідно створити цілісну команду для експлуатації цього судна, а також подбати про відповідну інфраструктуру і матеріально-технічне забезпечення.

Згідно з останніми даними, флот Північної Кореї налічує близько 400 бойових кораблів і 70 підводних човнів, однак більшість цих суден є старими і застарілими. Тим не менше, режим Кім Чен Ина активно працює над модернізацією своїх військових сил, вкладаючи значні ресурси в розробку нових типів ракет і підводних човнів. Так, на верфі в порту Сінпо зараз будується ядерний підводний човен, а також інший фрегат чи есмінець у Чонґджині.

Будівництво новітнього фрегата в Нампо — це лише одна частина амбіцій Кім Чен Ина щодо оновлення Північнокорейського флоту. У вересні 2022 року Кім оглянув місце для будівництва нового військово-морського порту, де, як зазначав, будуть пришвартовувати нові великі кораблі та підводні човни. Це свідчить про плани країни зміцнити свою морську потужність і здатність до ведення бойових дій у водах, як на своєму узбережжі, так і за його межами.

Враховуючи ці фактори, Північна Корея, безумовно, прагне значно посилити свої військові можливості, і найбільший військовий корабель, що зараз будується в Нампо, є важливим кроком на шляху до реалізації цих амбіцій.