КНДР готує ракети, які можуть дістати до США: заява президента Південної Кореї

Північна Корея / © Associated Press

Північна Корея перебуває на завершальній стадії розробки міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), здатної завдати ядерного удару по Сполучених Штатах. Про це заявив президент Південної Кореї Лі Дже Мьон під час свого візиту до Нью-Йорка, де він бере участь у Генеральній Асамблеї ООН.

Про це пише Reuters.

Виступаючи на сесії з питань зв’язків з інвесторами на Нью-Йоркській фондовій біржі, Лі Дже Мьон пообіцяв знизити безпекові ризики з боку КНДР, щоб стимулювати економіку та залучити іноземні інвестиції.

Останній етап розробки

За словами південнокорейського лідера, Пхеньян продовжує розробку МБР, які можуть нести ядерну зброю та досягти американських міст.

«Схоже, вони ще не досягли успіху, але вони перебувають на завершальній стадії, залишилася лише так звана технологія повернення в атмосферу. Це також, ймовірно, буде вирішено найближчим часом,» — попередив Лі Дже Мьон.

Ця заява підтверджує стурбованість експертів, які раніше зазначали, що ракети, подібні до запущеної торік «Хвасон-19», теоретично здатні вразити будь-яку точку США, хоча здатність КНДР захистити боєголовку під час входу в атмосферу залишається сумнівною.

Шлях до переговорів та Трамп

Лі Дже Мьон, який обійняв посаду в червні, прагне поліпшити напружені відносини з Пхеньяном, але його пропозиції діалогу Північна Корея відхилила. Президент Південної Кореї вважає, що президент США Дональд Трамп може бути «єдиною» людиною, яка здатна стати партнером у переговорах для КНДР. Ця думка збігається із заявою Трампа в серпні про його бажання зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Лі також закликав до переговорів, щоб зупинити виробництво нової ядерної зброї, яку Пхеньян може продати. Він запропонував такий план:

«Давайте скоротимо ядерну зброю в середньостроковій перспективі. Давайте прагнути денуклеаризації в довгостроковій перспективі.»

Кім Чен Ин раніше заявляв, що не бачить причин уникати переговорів зі США, якщо Вашингтон припинить наполягати на повній відмові його країни від ядерної зброї.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Росія передала Північній Кореї технології реакторів для атомних підводних човнів. Цей крок став обміном: Пхеньян підтримує Москву на полі бою в Україні, відправляючи війська та боєприпаси, а натомість отримує реактори, зняті з озброєння російських підводних човнів.

На державному телеканалі Північної Кореї KCTV продемонстрували військові звіти, у яких Росію звинуватили в перших втратах своїх солдатів під час боїв у Курській області.