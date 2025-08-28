Північна Корея нарощує ядерну міць за допомогою Росії: що це означає

Володимир Путін та Кім Чен Ин / © Associated Press

Північна Корея активно розвиває свій ядерний потенціал, отримуючи значну допомогу від Росії, що створює нові ризики для США та регіону Східної Азії.

Про це пише видання The Washington Post.

Як повідомляють аналітики, Кім Чен Ын значно просунувся у реалізації амбітного п’ятирічного плану зі створення нових ядерних боєголовок та модернізації ракетного арсеналу, оголошеного 2021 року. Через рік після оголошення цілей Кім зміг прискорити розробку завдяки тіснішій співпраці з Москвою, яка постачає Пхеньяну військові технології та економічну підтримку.

У березні 2023 року Північна Корея представила малогабаритну тактичну ядерну боєголовку “Хвасан-31”, що свідчить про прогрес у мініатюризації озброєння. Крім того, Пхеньян продовжує розробку надвеликої водневої бомби та багатозарядних міжконтинентальних ракет із індивідуальним наведенням боєголовок, що може обійти системи протиракетної оборони США та їхніх союзників.

З 2023 року, після зустрічі Кіма та Путіна на космодромі в Росії, Північна Корея отримала зенітні ракети та системи ППО, які модернізують застарілі війська країни. Експерти попереджають, що подальший обмін технологіями між Москвою і Пхеньяном може пришвидшити розвиток північнокорейських озброєнь.

Аналітики зазначають, що посилення ядерного потенціалу Північної Кореї підвищує ризики регіональної нестабільності.

“У міру зростання впевненості Кіма у власному арсеналі він може бути готовий на більші провокації щодо Південної Кореї та Японії”, — каже Го Мен Хен, старший науковий співробітник Сеульського інституту стратегії національної безпеки.

Для США та їхніх союзників у регіоні це означає посилення загроз, адже нові технології багатозарядних ракет та модернізовані боєголовки ускладнюють роботу систем протиракетної оборони та підвищують потенційну шкоду у разі конфлікту.

Парад у Китаї, запланований на День Перемоги, де Кім приєднається до президентів Путіна та Сі Цзіньпіна, стане символом консолідації сил авторитарних держав, які демонструють здатність протистояти західному порядку. Експерти вважають, що подальше зближення Москви і Пхеньяна дозволить Кіму прискорити розвиток ядерного арсеналу та збільшити політичний тиск на США та союзників у регіоні.

Раніше повідомлялось, що на тлі війни в Україні Москва нарощує риторику про “ядерний щит”. Зазначається, що Росія готується до оновлення ядерних сил.