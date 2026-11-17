Донька Кім Чен Ина / © KCNA

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Північнокорейське пропагандистське державне агентство KCNA 17 листопада опублікувало нові знімки з поїздки Кім Чен Ина, де разом із ним була донька. Очільник КНДР «інспектував будівництво туристичної зони».

Повідомлення про інспекцію та фотосерію оприлюднило KCNA.

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На кадрах дівчина усміхається й катається на лижах. Агентство Yonhap одразу ідентифікувало на фото доньку диктатора Кім Чжуае та звернуло увагу на спорядження — лижі й палиці з логотипом швейцарського виробника. Дівчина перебувала на схилі туристичної зони біля підніжжя гори Пекту.

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Донька Кім Чен Ина / © KCNA

Чжуае супроводжує батька на публіці від 2022 року, коли вперше з’явилася поруч із ним під час огляду ракет. За даними ЗМІ, її ім’я Пхеньян офіційно не підтверджував, а державні медіа з часом почали називати її «шанованою донькою».

Південнокорейська розвідка пов’язує її помітнішу роль із можливим наступництвом. Як повідомляє Korea Daily, після закритого брифінгу Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS) 12 лютого депутати розповіли про зміну оцінки її становища.

«NIS повідомила, що Кім Чжуае, схоже, увійшла у стадію визначення наступницею. Її присутність і далі підкреслюють на таких заходах, як церемонія Дня заснування армії Півночі та відвідування Кимсусанського палацу Сонця. Є також ознаки того, що вона висловлювала погляди щодо окремих напрямів політики», — сказав депутат Лі Сон Квон, за даними Korea Daily.

Раніше розвідка описувала її як ймовірну наступницю, що проходить підготовку. А ось тепер, за словами депутата, NIS бачить чіткі кроки до визначення її наступницею.

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Як донька Кім Чен Ина з’являлася на офіційних фото раніше

У жовтні північнокорейські державні медіа вже показали Кім Чен Ина разом із дружиною та донькою на виставці одягу й взуття в Пхеньяні. За повідомленням, вони відвідали її 19 жовтня, а на знімках оглядали експозицію разом. Тоді фото родини з’явилися на тлі непідтверджених чуток про смерть очільника КНДР, які поширювали в соцмережах.

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