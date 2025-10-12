Північна Корея похвалилася аналогами американської зброї

Військовий парад у Північній Кореї / © Associated Press

Під час військового параду у столиці Північної Кореї Пхеньяні було продемонстровано аналог американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Відповідні фото опублікувало Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Судячи із зображень, пускова установка розміщена на тривісному вантажному шасі невідомої моделі та обладнана двома пусковими комірками.

Як повідомляють аналітики сайту «Мілітарний», точний калібр реактивної системи встановити важко. На фото можна розгледіти два окремі «пакети»: з одного боку — 9 направляючих, ймовірно, для 240-мм ракет, а поруч — для балістичної ракети, можливо, типу Hwasong 11.

Інша установка того самого типу мала «пакет» із, ймовірно, 122-мм ракетами та двома десятками направляючих.

Військові аналітики наголошують, що північнокорейські конструктори замість однієї пускової секції створили варіант із двома, що наближає його за вогневими можливостями до гусеничних реактивних систем залпового вогню типу M270/MLRS.

При цьому Пхеньян продемонстрував прямий аналог американської системи — як у плані модульної пускової установки, так і шасі.

Така тенденція, йдеться в аналітичному огляді, демонструє, що для військово-промислового комплексу КНДР головними зразками слугує техніка США та європейських країн.

Нагадаємо, під час цього військового параду півнчнокорейський диктатор Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету Hwasong 20 перед делегаціями з Китаю та Росії.