Північна Корея прискорює ядерну програму: скільки боєголовок вона здатна створювати щороку

Зброя КНДР / © Associated Press

Реклама

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Північна Корея продовжує виробляти ядерні матеріали такими темпами, які дозволяють їй щороку нарощувати арсенал на 10–20 ядерних боєголовок. Це, за його словами, свідчить про відсутність намірів Пхеньяна сповільнювати свою ядерну програму.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

“Зрештою ядерна система, необхідна для утримання північнокорейського режиму, може перетворитися на зброю, здатну загрожувати всьому світу, включно зі Сполученими Штатами”, – заявив Лі під час пресконференції в Сеулі у середу. Він наголосив, що вже зараз КНДР виробляє достатньо матеріалів для створення від 10 до 20 ядерних боєзарядів на рік.

Реклама

З моменту вступу на посаду торік Лі Чже Мьон неодноразово намагався відновити діалог із Північною Кореєю та знизити напруженість у відносинах між двома державами. Однак режим Кім Чен Ина відкинув ці ініціативи, водночас оголосивши Південну Корею своїм головним ворогом.

Лідер КНДР пообіцяв прискорене розширення ядерної програми та відкинув заклики до денуклеаризації. Минулого року Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну балістичну ракету “Хвасон-20”, здатну уражати материкову частину США, що стало черговим підтвердженням курсу на модернізацію ядерного арсеналу.

Водночас Кім Чен Ин дав зрозуміти, що не виключає нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом – раніше вони зустрічалися тричі під час першого президентського терміну Трампа. Однак Пхеньян наполягає, що Вашингтон має відмовитися від вимоги денуклеаризації як попередньої умови для будь-яких переговорів.

Лі Чже Мьон заявив, що Дональд Трамп може відіграти ключову роль у відновленні дипломатичного процесу на Корейському півострові.

Реклама

“Роль США є вирішальною. Президент Трамп – унікальна фігура, і це може допомогти у вирішенні північнокорейської проблеми”, – зазначив він.

Водночас президент Південної Кореї нагадав, що попередній раунд переговорів не зупинив розвиток ядерної програми КНДР. Після цього Пхеньян відмовився від подальшого діалогу з Вашингтоном і зблизився з Росією, ставши одним із ключових союзників Володимира Путіна, зокрема підтримавши війну проти України та надавши Росії тисячі військових і партії озброєння.

Крім того, Лі повідомив, що нещодавній інцидент із цивільним безпілотником, який порушив повітряний простір Північної Кореї, ускладнив зусилля його адміністрації зі зниження напруженості між двома країнами. Він закликав до ретельного розслідування цього випадку.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи може Україна розраховувати на "ядерну парасольку".