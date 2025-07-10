КНДР / © Associated Press

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Північна Корея активно розробляє хімічну зброю та готує її до розгортання на передових позиціях. У ЗМІ з’явилась інформація про завершення тестових запусків балістичних ракет, які можуть нести хімічну начинку. У разі війни вона може бути застосована разом з ядерною зброєю.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph, посилаючись на джерела в Daily NK.

За словами високопосадовця північнокорейського режиму, влада КНДР розглядає хімічну зброю як стратегічний інструмент для ураження штабів та критичної інфраструктури супротивника перед можливим ядерним ударом.

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Найбільш вірогідною мішенню називають Південну Корею, яка офіційно перебуває у стані війни з Пхеньяном ще з 1950-х років. Кім Чен Ин неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю у разі провокацій, а тепер з’явилась інформація про посилену розробку хімічних бойових отруйних речовин.

За оцінками розвідки Південної Кореї, арсенал КНДР може містити від 2,5 до 5 тисяч тонн хімічних речовин — серед них зарин, іприт, фосген, VX і ціанід. Саме VX, як вважається, був використаний у 2017 році для вбивства зведеного брата лідера КНДР — Кім Чен Нама.

Звіт американської RAND Corporation у 2022 році також застерігав: одна атака із застосуванням 1000 кг зарину здатна вбити до 125 тисяч людей.

Крім того, повідомляється, що Північна Корея працює над новими біохімічними речовинами, які можуть знерухомлювати цілі без летального ефекту. Влада значно модернізувала виробничі лінії та системи шифрування на об’єктах, що маскуються під заводи добрив.

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Весь хімічний арсенал контролюється Бюро ядерно-хімічного захисту, що входить до складу армії. Сім спеціалізованих бригад КНДР вже готуються до хімічної війни. Світ знову стоїть перед загрозою небаченого масштабу.

Нагадаємо, Північна Корея планує суттєво розширити свою військову присутність на боці Росії, збільшивши кількість направлених солдатів до 30 тисяч. За даними джерел, це означатиме потроєння вже наявного контингенту: ще у листопаді 2024 року КНДР направила приблизно 11 тисяч військовослужбовців, зокрема для протидії українським силам у Курській області.

За оцінками західних аналітиків, близько 4 тисяч північнокорейських військових отримали поранення або загинули під час участі у бойових діях на території Росії. Незважаючи на втрати, військове співробітництво між Москвою та Пхеньяном лише посилюється.