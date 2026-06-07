Північна Корея зробила гучну заяву про ядерну зброю

Північна Корея / © Associated Press

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Північна Корея вкотре підтвердила свій статус ядерної держави та заявила про незворотність цього курсу. Заява пролунала напередодні важливого візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Reuters.

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чен заявила, що країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї та не буде терпіти жодних загроз. Вона також різко відреагувала на заяви США про нібито домовленості щодо денуклеаризації. Кім Йо Чен назвала такі твердження «хибними», підкресливши, що Вашингтон добре обізнаний із реальною позицією Пхеньяна.

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«Політика постійного посилення самооборонного ядерного стримування, про яку заявив глава держави, є незворотним і остаточним висновком, який має бути виконаний беззастережно», – сказала вона.

Заява пролунала за кілька днів до візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Північної Кореї. Це буде його перша поїздка до країни за майже сім років. Очікується, що сторони обговорять зміцнення двосторонніх відносин, адже КНДР залишається єдиним офіційним союзником Китаю за договором.

Тим часом Північна Корея продовжує нарощувати військовий потенціал. На початку тижня у країні відкрили новий завод із виробництва ядерних матеріалів. Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав до «експоненціального» збільшення ядерного арсеналу.

Крім того, він відвідав великий завод із виробництва боєприпасів і доручив збільшити потужності з виробництва ракет у 2,5 раза протягом наступних п’яти років.

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Як ми писали раніше, КНДР стрімко збільшує кількість ядерних боєголовок і засобів їх доставки. Йдеться насамперед про міжконтинентальні ракети, здатні досягати території США. Експерти попереджають: у разі масованого удару північнокорейські ракети можуть перевантажити американську систему протиракетної оборони, яка розрахована на обмежені атаки. Наразі Пхеньян може виробляти до 20 нових боєголовок щороку, і це значно пришвидшує зростання арсеналу. Якщо такі темпи збережуться, у найближчі роки КНДР може суттєво посилити свої позиції та наблизитися до рівня провідних ядерних держав.

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