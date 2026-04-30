Північна Корея зробила ядерний ривок: її арсенал уже загрожує обороні США

Реклама

Північна Корея стрімко збільшує свій ядерний арсенал і наближається до рівня, коли її ракети можуть потенційно перевантажити американську систему протиракетної оборони, на яку США витратили десятки мільярдів доларів.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

За оцінками, Пхеньян уже має не лише більше боєголовок, а й більше засобів доставлення. Йдеться про міжконтинентальні балістичні ракети Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18 і Hwasong-19, які теоретично здатні досягати території США.

Реклама

Арсенал КНДР швидко зростає

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон наприкінці січня заявив, що Північна Корея може виробляти достатньо матеріалів для створення до 20 ядерних боєголовок на рік. Якщо такі темпи збережуться, протягом наступного десятиліття арсенал КНДР може наблизитися за масштабами до французького, хоча й поступатиметься йому за технологічним рівнем.

Експерти зазначають, що розширення або модернізація об’єктів з виробництва матеріалів для ядерної зброї може ще більше прискорити цей процес. За консервативнішими оцінками, Пхеньян здатен виробляти 12–15 боєголовок на рік, однак навіть це значно більше, ніж кілька років тому.

Чому це проблема для США

Наземна система протиракетної оборони США GMD має 44 ракети-перехоплювачі, розміщені на Алясці та в Каліфорнії. Вона створювалася для відбиття обмеженої атаки, а не масованого запуску десятків ракет.

Оскільки для перехоплення однієї цілі зазвичай можуть запускати щонайменше два перехоплювачі, навіть атака двома десятками міжконтинентальних ракет здатна швидко вичерпати ресурс системи.

Реклама

Оцінки кількості міжконтинентальних ракет КНДР різняться. Розвідка Пентагону раніше вказувала на близько 10 таких ракет, однак деякі аналітики припускають, що Пхеньян може мати до 24 МБР, а кількість пускових установок може бути ще більшою.

КНДР стала впевненішою

Аналітики вважають, що Північна Корея вже не видається державою з експериментальною ядерною програмою. Пхеньян отримав більше досвіду в управлінні своїми ядерними силами, випробовує нові ракети та модернізує засоби доставлення.

Особливу увагу Кім Чен Ин приділяє твердопаливним ракетам. Їх легше приховати, швидше запустити та складніше перехопити. Крім того, Північна Корея випробовує системи з хибними цілями і касетними бойовими частинами, які можуть ускладнювати роботу ПРО США та Південної Кореї.

Росія дала Пхеньяну нові можливості

Після зближення з Росією КНДР отримала нові джерела доходів і бойовий досвід для своїх озброєнь. Північнокорейські ракети малої дальності, які Росія застосовувала у війні проти України, фактично пройшли перевірку в реальних бойових умовах.

Реклама

Для Пхеньяна це означає доступ до даних про те, як його ракети працюють проти західних систем ППО та ПРО.

Ядерний статус стає основою політики Кіма

2023 року Північна Корея закріпила курс на нарощування ядерних сил у своїй конституції. Для режиму Кім Чен Ина ядерна зброя стала не лише інструментом стримування США, а й важливою частиною внутрішньої легітимності.

Пхеньян також почав відкритіше демонструвати елементи своєї ядерної інфраструктури. Державні медіа показували об’єкти зі збагачення урану, що дало експертам змогу оцінити масштаби виробництва.

Чи здатна КНДР реально вдарити по США

Попри зростання загрози залишаються питання щодо реальної надійності північнокорейських міжконтинентальних ракет. Невідомо, чи здатні вони стабільно доставляти бойові боєголовки до Північної Америки, проходити через систему ПРО та витримувати навантаження під час входження в атмосферу.

Реклама

Однак сама кількість ракет і темпи розвитку програми вже змінюють баланс сил. КНДР переходить із категорії країни, яка лише погрожує ядерною зброєю, до держави, що може мати достатній потенціал для реального ядерного стримування.

Союзники США нервують

Зростання ядерної загрози з боку КНДР посилює дискусії серед союзників Вашингтона. В Південній Кореї та деяких інших країнах дедалі частіше лунають запитання, чи залишиться американська «ядерна парасолька» надійною у разі великої кризи.

Експерти попереджають: сьогоднішня Північна Корея уже суттєво відрізняється від тієї, з якою США намагалися домовлятися під час попередніх раундів переговорів. Її арсенал більший, ракети сучасніші, а сам режим почувається значно впевненіше.

Реклама

