Світ
626
2 хв

Північна Корея звинуватила Росію у втратах своїх бійців на Курщині — ЗМІ

На телебаченні також продемонстрували накази лідера КНДР Кім Чен Ина, згідно з якими інформацію про розгортання північнокорейських військ на території Росії потрібно тримати в секреті.

Світлана Несчетна
Північнокорейські військові

Північнокорейські військові / © Associated Press

На державному телеканалі Північної Кореї KCTV продемонстрували військові звіти, у яких Росію звинуватили у перших втратах своїх солдатів під час боїв у Курській області.

Про це повідомляє NK News.

Зазначається, що сюжет із цими звітами був показаний ще 30 серпня. В одному з фрагментів демонстрували північнокорейських військових, які нібито брали участь у боях поблизу міста Суджа, що в Курській області.

Проте видання NK News з’ясувало, що частина показаних кадрів є інсценізацією, знятою після того, як українські війська витіснили росіян з цього регіону.

У одному з кадрів також з’явилися військові звіти, в яких Росію звинуватили у втраті північнокорейських солдатів під час боїв на Курщині. Зокрема, у документі від 22 грудня 2024 року північнокорейські командири зазначали, що їм довелося «переглянути завдання деяких підрозділів» після «проблем, що виникли під час першої операції» з 14 по 21 грудня, що призвело до втрат.

«Під час наступальної операції російські підрозділи не змогли забезпечити розширення наступу, через що спецоперативні сили не змогли утримати фланги», — йдеться у звіті.

У документі також зазначається, що ця «невдача» призвела до «серйозних втрат» серед північнокорейських військових, які потрапили під «концентровані наступальні дії ворога» і не змогли активізувати свій наступ.

Також на телебаченні продемонстрували накази лідера КНДР Кім Чен Ина, згідно з якими інформацію про розгортання північнокорейських військ на території Росії потрібно тримати в секреті.

2 вересня законодавці Південної Кореї з посиланням на дані розвідки повідомляли, що близько 2 тисяч північнокорейських військовослужбовців, яких відправляли в Росію для участі в бойових діях в Україні, загинули.

Сама КНДР повідомила, що під час першого і другого етапів розгортання військ у РФ втратила близько 350 солдатів.

Нагадаємо, Північна Корея поглиблює свою військову співпрацю з Росією, відправляючи туди військовий контингент. Наразі, за даними української розвідки, на території європейської частини РФ. Зокрема в Курській та Бєлгородській областях, вже перебуває близько 11 тисяч північнокорейських солдатів.

626
