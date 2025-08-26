Північна Корея звинуватила США та Південну Корею в спробі "окупувати" півострів

Північна Корея. / © Associated Press

Спільні військові навчання Сполучених Штатів Америки і Південної Кореї нібито свідчать про наміри Вашингтона «окупувати» Корейський півострів і чинити тиск на країни регіону.

Про це заявляють північнокорейські державні ЗМІ, повідомляє Reuters.

“Якщо вони продовжуватимуть військові навчання, то неминуче зіткнуться з неприємною ситуацією і заплатять за це високу ціну”, - заявив перший заступник начальника Генштабу Корейської народної армії Кім Йон Бок.

Зауважимо, що генерал армії не згадав про переговори на вищому рівні, яка відбулася між президентом Південної Кореї Лі Дже Меном та лідером США Дональдом Трампом.

Зауважимо, Трамп заявив, що хоче знову зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином вже “цього року”.

“Я хотів би зустрітися. Я чудово з ним порозумівся”, - сказав президент, додавши, що вони “дуже потоваришували” під час його першого терміну на посаді.

Нагадаємо, The Telegraph повідомило про те, що Північна Корея таємно нарощує арсенал хімічної зброї та готує її до розгортання на передових позиціях. У ЗМІ з’явилась інформація про завершення тестових запусків балістичних ракет, які можуть нести хімічну начинку. У разі війни вона може бути застосована разом із ядерною зброєю.