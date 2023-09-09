Північна Корея готова укласти збройний договір із Росією: FT дізналися деталі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий укласти угоду з російським диктатором-президентом Володимиром Путіним щодо постачання зброї. Саме ця тема стане головною під час зустрічі політиків у Владивостоці на полях Східного економічного форуму.

Про це повідомляє в Financial Times із посиланням на оцінки експертів.

Британське видання пише, що диктатори будуть обговорювати продаж боєприпасів Москві для її війни. Експерти вважають, що майже напевно їхні переговори стануть успішними.

"Поки не зрозуміло, що передбачатиме угода між Північною Кореєю та Росією. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності - усе це допоможе Москві відбити контрнаступ Києва", йдеться у статті.

Своєю чергою, Москва як оплату може запропонувати зерно, нафту, військові технології, а також тверду валюту. Крім того, Російська Федерація може передати КНДР чутливі військові технології, які можуть посилити загрози її сусідам - Південній Кореї та Японії.

"Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", - вважають експерти.

У статті також йдеться про те, що Північна Корея зіткнулась з серйозними економічними наслідками через пандемію COVID-19. Зокрема, саме цей фактор посилює потребу Кім Чен Ина продавати зброю РФ.

Автори матеріалу нагадують, що в липні цього року очільник російського Міноборони Сергій Шойгу приїздив до Пхеньяна та відвідав виставку озброєнь. На ній були представлені бойові та розвідувальні безпілотники, а також нові міжконтинентальні балістичні ракети КНДР.

Своєю чергою, Північна Корея підтримала війну Росії в України, наклавши вето на резолюцію ООН, яка засуджує повномасштабне вторгнення.

"Північна Корея, Китай і Росія стали новою віссю зла, будучи державами, якими керують диктатори. Вони загрожують демократичному міжнародному порядку", - наголошують експерти.

Як повідомлялося, українська розвідка вважає, що Володимир Путін під час зустрічі з Кім Чен Ином проситиме у нього снаряди і боєкомплект для артилерійських систем.

До слова, The New York Times повідомляло, що Кім Чен Ин планує приїхати до РФ у вересні. За словами офіційних осіб США, обидва диктатори візьмуть участь у Східному економічному форумі, який запланований на 10-13 вересня.

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