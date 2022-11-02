Північна Корея могла таємно постачати Росії боєприпаси: заява Білого дому

Після восьми місяців війни в Україні у Росії виник дефіцит боєприпасів.

США звинувачують Північну Корею у спробах таємно постачати боєприпаси до Росії, які вона потім могла використати у війні проти України.

Про це заявив у середу, 2 листопада, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, пише CNN.

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Інформаційне агентство, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що КНДР, створюючи враження, що боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки, насправді постачала їх Росії.

"У вересні КНДР публічно заперечила, що має намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів, водночас приховуючи справжнє призначення постачань зброї, намагаючись зробити так, ніби вони відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки", - зазначив Кірбі.

У Білому домі наголосили, що продовжуватимуть стежити за тим, чи надходять ці вантажі до Росії.

За інформацією CNN, офіційні особи Північної Кореї не надали доказів на підтримку нових звинувачень. Р озвідка також не надала подробиць про те, скільки зброї поставлено.

Відносини Північної Кореї та Росії

Північна Корея була однією з п'яти країн, які проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Москву за її вторгнення до України. В липні Північна Корея стала третьою країною, яка визнала “ДНР” та “ЛНР” незалежними державами після так званих “референдумів”.

Також повідомлялося, що Пхеньян висловив готовність надіслати працівників до Донецька та Луганська для допомоги у відбудові територій після війни.

Нещодавно, за інформацією The Moscow Times, після дворічної перерви Північна Корея та Росія відновили транскордонну залізничну торгівлю. Перший вантажний потяг із 30 породистими кіньми вирушив до прикордонного пункту Хасан-Туманганг.

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