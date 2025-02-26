Північна Корея може активізувати постачання військової допомоги до Росії – ISW

Поки офіційного підтвердження цьому немає, однак активність у порту Расон викликає підозри у міжнародної спільноти.

Північна Корея може активізувати постачання ресурсів до Росії на тлі посилення двосторонньої співпраці. Про це свідчать супутникові знімки, які зафіксували підозрілу активність у порту Расон.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

За його даними між представниками КНДР і РФ відбулася зустріч, на якій обговорювали зміцнення відносин.

“За даними російських і північнокорейських державних ЗМІ, у Москві відбулася зустріч представників Росії та Північної Кореї”, – повідомляє ISW.

У перемовинах брали участь глава консульського департаменту МЗС РФ Андрій Клімов, посол КНДР у Росії Сін Хон Чхоль та член політбюро Трудової партії Кореї Рі Хі Йонг.

Супутникові знімки компанії Planet Labs PBC, які опублікувало видання Korea JoongAng Daily, демонструють збільшення вантажоперевезень між КНДР і Росією. На кадрах видно 110-метрове судно, яке 20 лютого пришвартувалося у порту Расон поблизу кордону з Китаєм і Росією. Біля причалу зафіксовано лінію контейнерів довжиною близько 100 метрів.

“Знімки свідчать, що 20 лютого судно пришвартувалося до внутрішньої сторони причалу, а наступного дня перемістилося на зовнішню сторону. Це може означати розвантаження одних контейнерів і завантаження нових перед відплиттям”, – йдеться у звіті.

Посилення співпраці 24 лютого посольство Росії в Пхеньяні повідомило, що делегації обговорили поглиблення співпраці між партією “Єдина Росія” та Трудовою партією Кореї у межах стратегічного партнерства, укладеного у грудні 2024 року.

Водночас деякі експерти припускають, що активні вантажоперевезення можуть свідчити про таємні постачання зброї або інших стратегічних ресурсів для російської армії.

Нагадаємо, за словами очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова Росія отримала від Північної Кореї 120 далекобійних самохідних артилерійських установок (САУ) калібру 170 мм та 120 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) калібру 240 мм.

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