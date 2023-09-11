Північна Корея може надати окупантам зброю для продовження війни в Україні - експерт

За словами експерта, у КНДР на озброєнні стоїть лінійка танків та лінійка артилерії, необхідної для РФ.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припускає, що Північна Корея може надати Росії зброю для війни проти України.

Таку думку він висловив на сторінці у телеграм.

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"Після залучення ресурсу Білорусі та Ірану, КНДР виглядає цілком логічним "спонсором" війни. КНДР має широку номенклатуру техніки та боєприпасів, які підходять російській армії, адже це все або радянсько-китайська техніка, або її північнокорейські аналоги", - йдеться у його дописі.

За словами експерта, у КНДР на озброєнні стоїть лінійка танків Т-62 та велика лінійка артилерії калібрів 152-мм і 122-мм.

"Тільки за найскромнішими оцінками у північнокорейської армії на озброєнні коштує до 10 тис. мінометів калібрів 120-мм, 82-мм і т.д. Тобто є потенціал як для передачі самих зброї, так і відповідних боєприпасів, яких Росія також потребує. У КНДР широка номенклатура та запаси боєприпасів до танків та артилерії. Але проблематика їх доставки полягає в тому, що єдиним залізничним сполученням між КНДР і росією є міст "Дружба", тобто – лише одна логістична артерія", - наголосив він.

На думку Коваленка, північнокорейські боєприпаси долатимуть шлях у понад 10 тис. км до України, однак це не вирішить проблематику з "плечем підвезення".

"Ці поставки критично не вплинуть на ситуацію у зоні бойових дій. Вони лише ситуативно, а не цілком і повністю, будуть вирішувати виниклі проблеми у Росії зі зростаючим дефіцитом боєкомплекту. І аналогічно по техніці і озброєнням", - упевнений він.

Як повідомляли раніше, два диктатори Путін і Кім Чен Ин зустрінуться у Владивостоці, РФ.

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