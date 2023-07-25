Північна Корея може передати Росії снаряди: який рівень загрози

Найімовірніше, у межах зустрічі обговорюватимуть питання списання старих артилерійських снарядів. Цей візит вчергове підтверджує, що російським військам критично не вистачає боєприпасів.

Про це у своєму телеграмі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Це не допоможе

Росія коштом своїх ресурсів вже не може вирішити цю проблему своєчасно та в повному обсязі, тому залучення третьої сторони для неї є архіважливим завданням. Північна Корея видається цілком доречним кандидатом, адже має досить широку номенклатуру техніки та боєприпасів, які підходять російській армії. Це зумовлено тим, що більшість із цих екземплярів це радянсько-китайська техніка та відповідна уніфікована специфікація.

На озброєнні КНДР стоїть лінійка танків Т-62 у місцевому варіанті Чхонма-хо. Стовбури 115-мм 2А20 та 125-мм 2А46 (модифікація Согнун-915) під постріли 115-мм та 125-мм. Також у КНДР велика лінійка ствольної артилерії калібрів 152-мм і 122-мм, яких зараз гостро потребують росіяни. Є і 122-мм РСЗВ – аналоги БМ-21 "Град", до 10 тисяч мінометів калібрів 120-мм, 82-мм і т.д. Можна зробити висновок, що потенціал передачі відповідних боєприпасів, у яких російські війська відчувають необхідність, присутній.

Так, у КНДР досить велика номенклатура та запаси боєприпасів до танків та артилерії. Але проблематика їх доставки полягає в тому, що єдиним залізничним сполученням між КНДР і Росією є міст "Дружба", тобто – лише одна логістична артерія.

За словами Коваленка, наразі КНДР переживає техногенний колапс. Техногенний колапс, що став наслідком технічної та технологічної деградації й транспортна галузь не зможе забезпечувати потік ешелонів, що курсують 24/7, з БК. Крім того, країна навіть не має необхідної кількості ешелонів.

Річ у тому, що чинний дефіцит снарядів у зоні бойових дій в Україні в окупантів виникав не тоді, коли боєприпаси почали закінчуватися, а коли почало збільшуватися плече підвезення БК. Це був перший фактор, що сигналізує про проблему, що наростає.

"Зараз основний потік БК йде вже навіть не з Центрального військового округу, а переважно зі Східного... Улан-Уде, 6 тисяч кілометрів до кордону з Україною, це вам не Уссурійськ – 10 тисяч кілометрів до кордону України? Виснаження складів і логістика подвійно негативно впливають", – відзначив Коваленко.

Власне, північнокорейські боєприпаси долатимуть саме цей шлях – понад 10 тисяч кілометрів до України. Тобто проблематику з плечем підвезення ці поставки не вирішать. Хоча, можливо, що сама по собі загальна кількість БК стане вирішальним і превалюючим фактором? Фахівець наводить винятково ситуативний приклад.

"Уявімо собі ешелон із 10 вагонів, хоча востаннє в Росії з КНДР фіксувався ешелон у складі всього 3 вагонів. Але все ж. Такий ешелон може перевезти загалом 500 тонн БК чистої ваги, не враховуючи обсяг снарядів у ящиках. Якщо враховувати обсяг в ящиках, то вантаж, що перевозиться, буде набагато менше, але давайте чисту вагу – по максимуму. Візьмемо для прикладу снаряд калібру 152 мм, вагою 43-46 кілограмів. Але, для простоти розуміння та розрахунку, округлимо до 50 кілограмів. Один такий ешелон – це приблизно 10 тисяч пострілів. Сьогодні Росія на добу здійснює у середньому 15-20 тисяч пострілів. Тобто ешелон гнатимуть за понад 10 тисяч кілометрів, щоб його потенціал випатрати за пів дня?", – стверджує Коваленко.

Холодний оптимізм, без емоцій, а заснований виключно на сухому розрахунку, говорить про те, що російське командування перебуває в настільки відчайдушному становищі, що готове гнати з Північної Кореї боєприпаси, аби хоч якось підтримувати вогневий потенціал своїх військ.

Ці поставки, переконаний оглядач, критично не вплинуть на ситуацію у зоні бойових дій. Вони лише ситуативно, а не цілком і повністю, вирішуватимуть проблему Росії з дефіцитом боєкомплект, що зростає. І важливо те, якої якості буде цей БК, якщо він взагалі буде.

Нагадаємо, Північна Корея оголосила про підтримку Кремля після так званого "путчу Пригожина". Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Ім Чон Ір на зустрічі з послом Росії в Пхеньяні Олександром Мацегорою "висловив тверду віру в те, що нещодавнє збройне повстання в Росії буде успішно придушене відповідно до прагнень і волі російського народу” та пообіцяв, що ця країна, де панує комуністична диктатура, підтримає будь-яке рішення російського керівництва щодо ПВК "Вагнер" та його ватажка Євгена Пригожина.

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