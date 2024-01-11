Північна Корея може продати Росії новий тип балістичних ракет для війни в Україні - ЗМІ

За даними Міноборони Південної Кореї, КНДР продає Росії свою зброю в обмін на технологічну допомогу.

Південна Корея повідомляє, що Північна Корея може продати Росії твердопаливну ракету KN-23, яка за своїми властивостями подібна до ракети "Іскандер" - це балістична ракета малої дальності.

Про це розповів міністр оборони Шін Вон Сік в інтерв'ю Yonhap.

"Північна Корея заявила, що розгорне (CRBM - тип ракети) разом із військами на передовій. Враховуючи недавню торгівлю зброєю, (я думаю - ред.) Північна Корея може продати їх Росії", - сказав Шін.

За оцінками міністра, станом на кінець грудня КНДР надала Росії близько 5000 контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 мільйона снарядів калібру 152 міліметри або близько 400 000 снарядів калібру 122 мм.

За його словами, Північна Корея продає Росії свою зброю в обмін на технологічну допомогу у програмі озброєння. Він нагадав, що нещодавно КНДР успішно запустила с упутник-шпигун і пообіцяла запустити ще три цього року.

"Супутник-шпигун Північної Кореї, запущений у листопаді, вважається рудиментарним. Якщо Росія продовжить пропонувати технологічну допомогу, очікується, що можливості супутника покращаться", - вважає Шін.

Нагадаємо, згідно із аналізом Defense Express, що Північна Корея могла передати ракету KN-23 (схожу на "Іскандер") з дальністю до 690 км. Офіційно не підтверджено.

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