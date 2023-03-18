Північна Корея може вразити ракетами центральну частину США за 33 хвилини - дослідження

Згідно з результатами китайського дослідження, міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї можуть вразити центральну частину США всього за 33 хвилини.

Про це пише Yahoo!news.

Зокрема йдеться про ракету Hwasongpho-17, яка є більшою та досконалішою, ніж Hwasongpho-15, використана в моделюванні пекінських вчених.

Видання інформує, що МБР Північної Кореї, ймовірно, можуть пробити систему протиракетної оборони США. Дослідження моделювало запуск ракети Hwasongpho-15 у напрямку Колумбії, штат Міссурі.

У четвер Північна Корея провела випробування своєї найсучаснішої ракети, здатної нести ядерну зброю.

"Моделювання, проведене Пекінським інститутом розробки електронних систем, показало, що одна з його ракет може вразити материкову частину США протягом 1997 секунд, якщо її не перехопить система протиракетної оборони США", - йдеться у повідомленні.

За даними SCMP, у дослідженні моделювався запуск ракети Hwasongpho-15 із центрального північнокорейського міста Сунчхон у бік Колумбії, штат Міссурі. Hwasongpho-15 — це двоступенева ракета, яка, ймовірно, здатна нести ядерну зброю з дальністю дії до 8000 миль.

"Цього достатньо, щоб вразити всю територію США", - повідомив керівник дослідження Тан Юянь, який був дослідником SCMP.

У дослідженні також йдеться, що система протиракетної оборони США буде попереджена приблизно через 20 секунд після стрільби, а перші ракети-перехоплювачі будуть запущені приблизно через 11 хвилин, згідно з SCMP.

Він додав, що, хоча мережа протиракетної оборони США є надійною, все ще є прогалини в її супутниковій системі відстеження ракет, що залишає відкритою можливість того, що одна може проскочити через вихідну точку.

Контрольоване державою північнокорейське видання Rodong Sinmun повідомило, що це була ракета Hwasongpho-17, яка є більшою та досконалішою, ніж Hwasongpho-15, використана в моделюванні пекінських вчених.

Додамо, що у ніч проти четверга, 16 березня, Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Вона впала в Японське море, але за межами виключної економічної зони Японії приблизно о 01:20.

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