Північна Корея намагається стежити за армією США та їхніх “васалів”

З цією метою космічне агентство КНДР робить спроби вивести на орбіту Землі супутник-шпигун.

Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав державне космічне агентство і заявив, що розвідувальний супутник, який створюється в його країні, призначений для збору інформації про військових США в регіоні та їх "васальних сил".

Про це повідомило в четвер, 10 березня, агентство Yonhap із посиланням на державні північнокорейські ЗМІ.

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Комуністичний лідер КНДР висловив велике задоволення тим, що під час недавніх випробувань було підтверджено метод аерокосмічної зйомки, експлуатаційні характеристики фотографічного обладнання високої роздільної здатності та надійність системи передачі зображення.

Очевидно, під цими випробуваннями мається на увазі запуск 5 березня балістичної ракети середньої дальності з околиць Пхеньяну у бік Японського моря, яка піднялася на висоту 560 км.

Кім Чен Ин зазначив, що метою розробки та експлуатації військового розвідувального супутника є “надання збройним силам КНДР в режимі реального часу інформації про військові дії проти нього загарбницьких військ американського імперіалізму та його васальних сил у Південній Кореї, Японії і Тихого океану".

Нагадаємо, у січні цього року Корейська Народно-Демократична Республіка сім разів запускала невідомий снаряд у бік Японського моря.

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