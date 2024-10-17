Північна Корея офіційно визнала Південну Корею "ворожою державою": деталі

Національна асамблея Північної Кореї внесла зміни до Конституції. Ці зміни визнають Республіку Корея "ворожою державою".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

Зазначається, що 15 жовтня військові підірвали ділянки автомобільного і залізничного сполучення з Республікою Корея. Ці дії названо законними і спрямованими проти ворожої держави, як визначено Конституцією КНДР. Тепер шістдесятиметрові ділянки автомобільних доріг і залізниць з боку кордону Півночі, які були прокладені як переходи, тепер повністю заблоковані в межах "поетапного повного відокремлення її території" від Півдня.

"Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог Конституції КНДР, яка чітко визначає РК (Республіку Корея - Ред.) як ворожу державу", - повідомило агентство.

Представника північнокорейського Міністерства оборони заявив, що країна зробить подальші кроки для "постійного зміцнення закритого південного кордону". Втім, він не згадав про будь-які інші зміни до Конституції, раніше затверджені лідером Кім Чен Ином.

Зауважимо, що в січні 2024-го Кім закликав внести поправки до Конституції, щоб викреслити об'єднання як мету у відносинах з Півднем. Лідер звинуватив Сеул у змові зі США з метою краху його комуністичного режиму та чіткого визначення його території. Минулого тижня Верховна народна асамблея Північної Кореї провела дводенне засідання, на якому внесла зміни до Конституції, офіційно визначивши Південну Корею окремою країною і головним ворогом.

Своєю чергою, Південна Корея заявила про свою готовність відповісти на будь-які агресивні дії з боку КНДР, але не відмовляється від політики мирного національного об'єднання.

Нагадаємо, днями сталися загострення на Корейському півострові. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав привести в повну бойову готовність артилерійські підрозділи в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

КНДР підірвала дороги на кордоні з Південною Кореєю: реакція США та Сеула

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