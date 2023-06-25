Північна Корея оголосила підтримку Кремлю після "путчу Пригожина"

Заступник голови МЗС КНДР висловив російському послу тверду віру, що збройне повстання в РФ буде повністю придушене.

У неділю, 25 червня, Північна Корея оголосила про свою підтримку будь-якого рішення російського керівництва щодо нещодавнього “збройного повстання” найманців ПВК “Вагнер”, так званого "путчу Пригожина".

Про це повідомляє корейське агентство Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Ім Чон Ір на зустрічі з послом Росії в Пхеньяні Олександром Мацегорою "висловив тверду віру в те, що нещодавнє збройне повстання в Росії буде успішно придушене відповідно до прагнень і волі російського народу” та пообіцяв, що ця країна, де панує комуністична диктатура, підтримає будь-яке рішення російського керівництва щодо ПВК “Вагнер” та його ватажка Євгена Пригожина.

Ім Чон Ір також висловив упевненість, що російська армія і народ подолають “важкі випробування” і “героїчно” вийдуть переможцями у війні з Україною.

Північна Корея зміцнює свої зв’язки з Росією, незважаючи на міжнародне засудження війни та на тлі звинувачень у тому, що Пхеньян постачав зброю Москві. Зокрема, у Білому домі раніше заявляли, що Північна Корея поставила партію зброї саме російській приватній військовій компанії “Вагнер”.

Нагадаємо, увечері 24 червня в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зупинити рух його найманців на території Росії.

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