Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Північна Корея оголосила підтримку Кремлю після "путчу Пригожина"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
830
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Північна Корея оголосила підтримку Кремлю після "путчу Пригожина"

Північна Корея підтримає будь-яке рішення Кремля щодо бунтівників із ПВК "Вагнер" / Фото: Associated Press

Заступник голови МЗС КНДР висловив російському послу тверду віру, що збройне повстання в РФ буде повністю придушене.

У неділю, 25 червня, Північна Корея оголосила про свою підтримку будь-якого рішення російського керівництва щодо нещодавнього “збройного повстання” найманців ПВК “Вагнер”, так званого "путчу Пригожина".

Про це повідомляє корейське агентство Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Ім Чон Ір на зустрічі з послом Росії в Пхеньяні Олександром Мацегорою "висловив тверду віру в те, що нещодавнє збройне повстання в Росії буде успішно придушене відповідно до прагнень і волі російського народу” та пообіцяв, що ця країна, де панує комуністична диктатура, підтримає будь-яке рішення російського керівництва щодо ПВК “Вагнер” та його ватажка Євгена Пригожина. 

Ім Чон Ір також висловив упевненість, що російська армія і народ подолають “важкі випробування” і “героїчно” вийдуть переможцями у війні з Україною.

Північна Корея зміцнює свої зв’язки з Росією, незважаючи на міжнародне засудження війни та на тлі звинувачень у тому, що Пхеньян постачав зброю Москві. Зокрема, у Білому домі раніше заявляли, що Північна Корея поставила партію зброї саме російській приватній  військовій компанії “Вагнер”.

Нагадаємо, увечері 24 червня в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зупинити рух його найманців на території Росії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
830
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація