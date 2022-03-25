Північна Корея підтвердила запуск балістичної ракети, яка може загрожувати США

Кім Чен Ин пояснив доцільність випробування “неминучістю тривалої конфронтації з імперіалістами США, що супроводжується небезпекою ядерної війни”.

Північна Корея підтвердила, що за наказом лідера Кім Чен Ина провела випробування своєї найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети Hwangsong-17, яка може доставити ядерну боєголовку в будь-яку точку континентальної частини Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє у п’ятницю, 25 березня, японське видання Kyodo з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

У повідомленні йдеться, що північнокорейський лідер "дав письмове розпорядження" провести випробування у середу і відвідав місце запуску в четвер, 24 березня. Таким чином запуск відбувся в той час, коли Сполучені Штати та їхні союзники з безпеки зібралися у Брюсселі, щоб обговорити вторгнення Росії до України.

За даними державних ЗМІ, ракета була запущена з міжнародного аеропорту Пхеньяна, піднялася на максимальну висоту 6248 км і пролетіла відстань 1090 км під час 67-хвилинного польоту, після чого упала у Японському морі.

Кім Чен Ин пояснив державним ЗМІ необхідність цього випробування “щоденною ескалацією військової напруги на Корейському півострові та навколо нього” та “неминучістю тривалої конфронтації з імперіалістами США, що супроводжується небезпекою ядерної війни”.

Лідер Північної Кореї також заявив, що Hwangsong-17 може доставити ядерну боєголовку в будь-яку точку континентальної частини Сполучених Штатів і це стане “надійним засобом стримування ядерної війни”.

Сполучені Штати та Північна Корея технічно залишаються у стані війни, оскільки Корейська війна 1950-1953 років, у якій сили ООН під проводом США воювали разом із Південною Кореєю проти Північної Кореї, яку підтримували Китай та Радянський Союз, закінчилася припиненням вогню, а не мирним договором.

Північній Кореї заборонено запускати балістичні ракети згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН через запроваджені санкції проти країни.

Пхеньян офіційно заявив у квітні 2018 року про припинення ядерних випробувань та запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Однак, через неповних чотири роки порушив обіцянку.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила журналістам, що Сполучені Штати попросили провести відкрите засідання Ради Безпеки щодо цього запуску і сподіваються на його проведення в п'ятницю, 25 березня.

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав державне космічне агентство і заявив, що розвідувальний супутник, який створюється в його країні, призначений для збору інформації про військових США в регіоні та їх "васальних сил".

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