Північна Корея планує відправити Росії зброю та боєприпаси для війни - представник Південної Кореї

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин минулого тижня відвідав великі збройові заводи, переслідуючи декілька цілей. Одна із них - це постачання Росії зброї та боєприпасів для ведення війни в Україні.

Про це повідомило міністерство об’єднання Південної Кореї в понеділок, 7 серпня, пише Yonhap.

Також читайте Шойгу провів перемовини із колегою-диктатором: про що домовилися РФ та Північна Корея

Зазначається, що з четверга по суботу лідер КНДР проінспектував ключові збройові заводи, зокрема ті, що виробляють снаряди для великокаліберних реактивних систем залпового вогню та двигуни для стратегічних крилатих ракет.

Автори видання звернули увагу, що під час турне лідер КНДР вперше використав вислів "народно-оборонна економічна робота". Експерти кажуть, що Пхеньян може прагнути збільшити надходження в іноземній валюті та підтримати свою економіку, яка перебуває у не найкращому стані, за допомогою оборонної промисловості.

"Здається дуже безпрецедентним те, що Північна Корея використала такий вислів. Якщо це означає експорт зброї, то це прикро, що Північна сторона публічно заявила, що порушуватиме резолюції Ради Безпеки ООН (що забороняють її ядерну та збройову програми)", - сказав Ку.

"Схоже, що Північна Корея посилює військову співпрацю з Росією. Під час військового параду, що відбувся 27 липня, до Кіма приєднався міністр оборони Росії Сергій Шойгу та високопоставлений чиновник Китаю. Він також провів для Шойгу екскурсію виставкою озброєнь у Пхеньяні, включно з новими ударними та шпигунськими безпілотниками та міжконтинентальними балистичними ракетами", - сказано у статті інформаційного агентства.

Відносини та підтримка КНДР Росії

Тоталітарна Північна Корея очевидно, що підтримує Росію у війні проти України. Так, КНДР оголосила про підтримку Кремля після бунту Пригожина. Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Ім Чон Ір на зустрічі з послом Росії в Пхеньяні Олександром Мацегорою "висловив тверду віру в те, що нещодавнє збройне повстання в Росії буде успішно придушене.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Північна Корея може передати Росії снаряди. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що КНДР видається цілком доречним кандидатом, адже має досить широку номенклатуру техніки та боєприпасів, які підходять російській армії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.