Північна Корея почала шити зимову форму для російських окупантів, які воюють в Україні - RFA

На кожній із фабриці працює від 500 до 1000 швейних працівників.

Росія передає матеріали до Північної Кореї, а там фабрики у великій кількості виготовляють зимову форму для військових ЗС РФ, які воюють в Україні.

Про це повідомляє Radio Free Asia, посилаючись на свої джерела.

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У повідомленні RFA зазначається, щонайменше три фабрики в столиці Північної Кореї Пхеньяні та інші заводи в інших містах країни виготовляють зимову форму, нижню білизну та взуття для російських солдатів в Україні, використовуючи російську сировину.

За даними видання, на кожній із фабриці працює від 500 до 1000 швейних працівників. Як пише інформаційне агентство, готова уніформа буде відправлена ​​до Росії вантажним поїздом за маршрутом Тумен-Хасан, який перетинає російсько-корейський кордон у північно-східній частині Північної Кореї. Відомо, що 2 листопада за цим маршрутом відновили залізничні вантажні перевезення. До відновлення залізничних вантажних перевезень через російсько-корейський кордон сировину для уніформи транспортували морем.

У коментарі виданню посольство Росії в Північній Кореї заявило, що Москва зацікавлена ​​в закупівлі одягу та взуття в Пхеньяні.

КНДР може постачати зброю до Росії

2 листопада офіційний представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США звинувачують КНДР у спробах таємно постачати боєприпаси до Росії, які вона потім могла використати у війні проти України. Північна Корея нібито створювала враження, що боєприпаси боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки, насправді постачала їх Росії.

На думку військових експертів, через дефіцит Росія домовилася про постачання боєприпасів із КНДР. Втім, вони сумеіваються, що Пхеньян зможе задовільнити усі потреби РФ та забезпечити безперебійні постачання через технічну деградацію своєї транспортної системи.

Керівництво Північної Кореї відреагувало на звинувачення і відкинуло заяви про те, що країна почала постачати артилерійські системи Росії у якості допомоги у її агресії проти України.

Кремль почав купувати зброю в КНДР

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