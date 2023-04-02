Північна Корея погрожує ядерною зброєю після військових навчань Вашингтона та Сеула

США та Південна Корея здійснили перші в 2023 році спільні повітряні навчання над Жовтим морем.

У КНДР заявили, що готові застосувати ядерну збро після проведення Сполученими Штатами й Південною Кореєю раніше цього тижня масштабних військових навчань.

Відповідну заяву опублікувало Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).

Як зазначається, спільні навчання Вашингтона й Сеула відкритою північнокорейське ЗМІ назвало відкритою провокацією та наголосило, що Пхеньян дасть "відповідну реакцію".

"США та їхні послідовники ніколи не повинні забувати про те, що їхня держава-суперник на практиці володіє потенціалом ядерної атаки, а також про характеристики народу та армії КНДР, які не розводять порожніх балачок", – йдеться в повідомленні.

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Прикметно, що перші навчання Сеул і Вашингтон здійснили перші в 2023 році спільні повітряні навчання над Жовтим морем, в яких взяли участь американський стратегічний бомбардувальник B-1B та стелс-винищувачі F-22 і F-35B.

"Буде цілком зрозуміло, як буде застосована ядерна зброя КНДР, якщо військове стримування не спрацює на тих, хто бешкетує, не боячись ядерної зброї. Вони повинні двічі подумати, щоб дійсно уникнути катастрофи, і повинні пам'ятати, що їм доведеться дорого заплатити за свої необдумані дії", – йдеться в коментарі ЦТАК.

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Сеула заявив про подальше розгортання передових військових засобів Вашингтона з метою виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення безпеки в регіоні.

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Водночас на комплексі завершується зведення експериментального реактора на легкій воді, а навколо заводу зі збагачення урану на цьому об'єкті розпочалося нове будівництво, яке, ймовірно, розширить його потужності. Ба більше, північнокорейські ЗМІ оприлюднили фотографії лідера Кім Чен Ина, який інспектує ядерні боєголовки.

Експерти прогнозують, що це може свідчити про прогрес ядерної програми КНДР і можливе ядерне випробування.

Нагадаємо, напередодні Північна Корея звинуватила Україну в «ядерних амбіціях».

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