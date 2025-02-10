Північна Корея пригрозила покаранням за розмови про загиблих військових в Україні

За оцінками США та Південної Кореї, режим Кім Чен Ина направив до Росії понад 11 000 солдатів.

У Північній Кореї загрожують покаранням тим, хто поширює інформацію про участь північнокорейських солдатів у бойових діях на боці Росії та їхні втрати.

Про це повідомляє Newsweek.

Що відомо про участь військ КНДР у війні?

За оцінками США та Південної Кореї, режим Кім Чен Ина направив до Росії понад 11 000 солдатів. Після короткого навчання минулої осені вони були перекинуті до Курської області, де Росія намагається утримати позиції від українського контрнаступу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 4000 північнокорейських військових уже загинули або отримали поранення, хоча ця інформація поки не була незалежно підтверджена. Водночас ні Москва, ні Пхеньян офіційно не визнали присутності північнокорейських військових на полі бою.

Як влада КНДР намагається приховати втрати?

Попри жорсткий контроль над інформацією, громадяни починають обговорювати зростаючі втрати північнокорейських військових у Росії. Влада намагається придушити ці розмови, наказуючи доносити на тих, хто поширює такі "чутки".

За даними RFA, громадянам у трудових колективах та під час районних зібрань наголошують, що за приховування "наклепників" вони самі можуть бути покарані.

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"Оскільки поширюються новини про те, що солдати 11-го корпусу продовжують гинути в Росії, влада намагається придушити ці чутки", – повідомило одне з джерел у КНДР.

До тих, хто отримав такі директиви, належать співробітники автозаводу "Токчон" у Південному Пхеньяні.

Які покарання загрожують громадянам за поширення інформації?

Згідно з Кримінальним кодексом КНДР, покарання за "антидержавну пропаганду" може становити до 10 років примусової праці або навіть смертну кару.

Раніше повідомлялося, що родичам загиблих у боях під Курськом видають свідоцтва про смерть, але приховують справжні обставини. Їм кажуть, що їхні близькі загинули "під час священної бойової підготовки на честь батьківщини", не вказуючи, що вони брали участь у війні в Україні.

Нагадаємо, що крім військових, Північна Корея направила тисячі робітників для роботи на будівельних майданчиках у Росії. За даними південнокорейської розвідки, це рішення пов’язане з дефіцитом робочої сили в Росії через війну.