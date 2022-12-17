Північна Корея розробляє нову міжконтинентальну балістичну ракету з твердим паливом: деталі

Північна Корея випробувала новий твердопаливний двигун великої потужності, який стане силовою установкою нової міжконтинентальної балістичної ракети більшої дальності.

Про це повідомляє Japan Today.

На випробувальному запуску був присутній особисто лідер КНДР Кім Чен Ин.

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Передбачається, що ракета зможе досягати материкової частини США.

Зазначається, що це випробування потужного двигуна свідчить, що Північна Корея дуже рішуче налаштована на створення нової ракети. І це попри внутрішні труднощі, пов'язані з пандемією коронавірусу, а також тиск з боку Вашингтона, який спрямований на стримування ядерної програми Північної Кореї.

Видання нагадало, що в останні місяці КНДР здійснила низку випробувань балістичних ракет, що можуть нести ядерну зброю. Зокрема, було випробувано експериментальну міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17", здатну нести кілька боєголовок.

"На відміну від ракет з рідким паливом, ракети з твердим паливом заправляються під час виробництва і, таким чином, за інших рівних умов можуть бути випущені набагато швидше під час війни", – пояснив експерт Фонду Карнегі Анкіт Панда.

Він не виключає, що в КНДР захочуть провести додаткові випробування та доопрацювати ці двигуни, перш ніж переходити до льотних випробувань.

Нагадаємо, в листопаді КНДР влаштувала пробний запуск міжконтинентальної ракети "Хвасон-17", за чим стежив Кім Чен Ин разом із 9-річною донькою. Диктатор тоді заявив, що "ядерні сили КНДР досягли максимальної здатності стримувати будь-яку ядерну загрозу".

За оцінками експертів, ракета "Хвасон-17" досі перебуває на стадії розробки, проте вже є далекобійною балістичною зброєю, призначеною для несення декількох ядерних боєголовок для ураження систем ППО США.

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