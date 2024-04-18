Північна Корея створює біологічну зброю для нової війни – The Sun

За даними розвідки США, в КНДР активно працюють над створенням смертельних вірусів, бактерій і отрут, поширення яких може бути небезпечнішим за вибух ядерної бомби.

Є побоювання, що Північна Корея готується до війни та створює смертельну біологічну зброю. Розвіддані кажуть, що величезний арсенал КНДР поповнився мікробними спреями та ручками з отрутою, за допомогою яких можна таємно поширювати такі небезпечні захворювання, як віспа, чума, холера та сибірка.

Про це пише The Sun із посиланням на джерела в американській розвідці.

Деякі експерти припускають, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин використав пандемію Covid-19 як стимул для розробки біологічної зброї. У Держдепартаменті США вважають, що ця біологічна зброя може виявитися небезпечнішою за ядерну бомбу.

"КНДР має спеціальну програму наступальної біологічної зброї національного рівня. Північна Корея має засоби виробництва біологічних агентів для військових цілей та технічні можливості для створення бактерій, вірусів та токсинів, які можуть бути використані як біологічна зброя", – йдеться у доповіді Держдепартаменту США.

Також у США впевнені, що КНДР має необхідні ресурси генної інженерії біологічних продуктів.

У доповіді висловлюються побоювання, що Пхеньян, ймовірно, здатний використовувати як системи для таємної доставки біологічної зброї звичайні предмети, що робить її ще більш непередбачуваною і небезпечною.

Згідно з розвідданими, біологічна зброя з'явилася в арсеналі Північної Кореї в 1960-х роках, якщо не раніше. А програма наступальної біологічної зброї, розроблена за наказом Кім Чен Ина, порушує його глобальні зобов'язання.

На думку експерта з біологічної зброї Ендрю Вебера, у разі початку військового конфлікту за участю Північної Кореї вона з більшою ймовірністю застосує саме біологічну зброю, ніж ядерну.

Ще більш серйозне занепокоєння викликає те, що КНДР має у своєму розпорядженні промислові потужності для масового виробництва біологічної зброї та її носіїв – ракет, дронів, літаків та розпилювачів. При цьому відслідковувати розробку біологічної зброї набагато складніше, ніж, наприклад, ядерні програми.

Створення біологічної зброї та вирощування патогенів можуть залишатися невидимими за зачиненими дверима. Більше того, обладнання для виробництва БО часто має подвійне призначення і використовується для сільського господарства, що робить зовнішній моніторинг і перевірку практично неможливими.

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