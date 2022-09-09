Північна Корея ухвалила закон, який дозволяє наносити превентивний ядерний удар

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин у п’ятницю, 9 вересня, заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї, яка, за його словами, потрібна для протидії військовим діям з боку США.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Північна Корея вже проголосила себе ядерною державою у своїй конституції, але новий закон виходить за рамки цього й окреслює, коли ядерну зброю можна використовувати, зокрема для відповіді на атаку чи припинення вторгнення.

Це також дозволяє наносити превентивні ядерні удари, якщо буде виявлено неминучий напад із застосуванням зброї масового знищення або проти "стратегічних цілей" країни.

Також читайте Військовий експерт розповів, що є в арсеналі КНДР і чи потрапить це озброєння до Росії

Така заява пролунала на тлі звинувачень США в просуванні програми, спрямованої на послаблення оборони Північної Кореї та розвалу його уряду.

Кім Чен Ин, зокрема, заявив, що новий закон зробить ядерний статус країни "незворотним" і заборонить будь-які переговори про денуклеаризацію КНДР.

У своїй промові перед парламентом лідер КНДР сказав: “Найважливіше законодавче оформлення політики щодо ядерної зброї полягає в тому, щоб провести незворотну межу, щоб не було можливості торгу щодо нашої ядерної зброї”.

Спостерігачі кажуть, що Північна Корея, схоже, готується відновити ядерні випробування вперше з 2017 року після того, як історичні саміти з тодішнім президентом США Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами в 2018 році не змогли переконати Кіма відмовитися від розробки зброї.

Нагадаємо, раніше заяви лідера Північної Кореї щодо готовності застосувати ядерну зброю в Організації об’єднаних націй назвали неприйнятними.

Читайте також: