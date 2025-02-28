Північна Корея випробувала крилаті ракети, здатні нести ядерні боєголовки

Запуском цих ракет Пхеньян мав на меті інформувати “ворогів” про "боєздатність різних ядерних засобів”.

У п'ятницю, 28 лютого, Північна Корея заявила про проведене випробування стратегічних крилатих ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Запуск відбувся під наглядом лідера Кім Чен Ина, щоб продемонструвати “надійність державного ядерного стримування”.

Про це повідомляє південнокорейське видання Kyodo з посиланням на центральне інформаційне агентство КНДР.

Повідомляється, що випробування було проведене в Жовтому морі біля західного узбережжя Корейського півострова в середу, 26 лютого.

Північна Корея наголошує, що запуск цих ракет мав на меті інформувати “ворогів” про можливості Пхеньяна “до нанесення контрудару в будь-якому просторі і боєздатність різних ядерних засобів”.

Фото: kcna.kp

Згідно з повідомленням, щонайменше дві стратегічні крилаті ракети точно вразили свої цілі, пролетівши 1587 кілометрів протягом більш, ніж двох годин.

Фото: kcna.kp

Кім Чен Чен Ин висловив задоволення результатами випробувань і підкресли обов'язок ядерних збройних сил Північної Кореї “захищати національний суверенітет і безпеку за допомогою надійного ядерного щита шляхом отримання більш ретельної бойової готовності ядерних сил і повної готовності до їх застосування", йдеться в повідомленні.

Видання Kyodo нагадало, що саме 26 лютого виповнилося шість років з моменту провалу ядерних переговорів у Ханої між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом під час його першого президентського терміну.

Трамп, який повернувся до Білого дому, заявив, що має намір відновити відносини з Кім Чен Ином, натякаючи на його бажання відновити дипломатію з Північною Кореєю.

Нагадаємо, 26 січня Північна Корея заявила, що напередодні провела випробування стратегічних крилатих ракет, а лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за ракетним випробуванням, яке стало першим після інавгурації президента США Дональда Трампа.

Читайте також: