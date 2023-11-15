Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для нових міжконтинентальних ракет: яка загроза

Нова ракета здатна пролетіти близько 4000 км, що виходить за межі Корейського півострова.

Північна Корея провела успішні наземні випробування нових твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) середньої дальності.

Про це повідомляє державне інформагентство КНДР KCNA.

КНДР провела 11 та 14 листопада випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів високої тяги, щоб оцінити їхні технічні характеристики.

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Інформагентство стверджує, що перші наземні реактивні випробування двигунів першого та другого ступенів пройшли дуже успішно. Там переконують, що випробування "ще раз підтвердили надійність і стабільність створених північнокорейських технологій проєктування та виробництва твердопаливних двигунів великої тяги".

В КНДР очікують, що ці випробування дозволять прискорити розробку МБР нового типу в той час, коли країна "стикається з серйозною та нестабільною обстановкою безпеки і жорстокою військовою змовою між своїми ворогами".

Переваги і загроза від ракет КНДР на твердому паливі

У попередніх версіях МБР середньої дальності Північна Корея використовувала рідке паливо. Через це ракети мали значно гірші характеристики. Запуск ракет на твердому паливі відбувається швидше, і сам момент пуску важче виявити, якщо порівнювати з рідкопаливними.

Вважається, що нова північнокорейська МБР здатна летіти на відстань близько 4000 км. Це виходить за межі Корейського півострова, тож ракета може уражати військові бази США на острові Гуам.

Як припускають у Південній Кореї, що після успішного випробування двигунів першого та другого ступенів уже невдовзі КНДР може провести випробувальний запуск твердопаливної МБР. Наприклад, це може статися під час святкування Дня ракетної промисловості 18 листопада.

У Сеулі також підозрюють, що після двох попередніх невдалих запусків військового супутника-шпигуна у травні та серпні Пхеньян готує третю спробу за технологічної допомоги з боку Росії. Це дозволить КНДР протестувати технології пусків МБР великої дальності, які ідентичні до тих, що використовуються для виведення супутників у космос.

До слова, у жовтні КНДР звинуватила США у посиленні ядерної загрози та розкритикувала за доповідь Пентагону, який назвав Пхеньян "постійною" загрозою через наявність зброї масового знищення. Північна Корея також погрожувала відповісти на будь-яку американську агресію чи провокації "найпотужнішою та найтривалішою стратегією реагування".

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