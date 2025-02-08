Північна Корея вироблятиме дрони, розроблені спільно з Росією: подробиці

Угоду було укладена на тлі зміцнення військових зв’язків між Пхеньяном і Москвою.

Північна Корея спільно з Росією розпочне виробляти бойові безпілотники. Дрони розроблятимуть в обмін на відправлення військ КНДР на війну проти України.

Про це повідомляє видання NHK з посиланням на джерела.

Зазначається, що Пхеньян і Москва досягли угоди, згідно з якою КНДР отримує технічну допомогу від РФ для розробки кількох типів БпЛА для масового виробництва.

Видання наголошує, що угода була укладена на тлі зміцнення військових зв’язків між Росією та північною Кореєю. За інформацією NHK, договір про розроблення дронів була укладена в обмін на відправлення Пхеньяном солдатів для війни проти України.

Водночас джерела видання кажуть, що Росія не хоче підтримувати Північну Корею у розробці ядерної зброї. Окрім того, Москва стурбована проведенням Пхеньяном ядерних випробувань. Це може ускладнити відносини КНДР зі США та сусідніми країнами. Зокрема, з Китаєм.

Нагадаємо, Reuters із посиланням на високопоставлені джерела з України пише про те, що удари ракетами Північної Кореї по Україні стали точнішими. Зокрема, відстань до цілі скоротилася до 50-100 метрів.

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