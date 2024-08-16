Північна Корея вперше за п'ять років відкриє кордон для туристів: потрапити зможуть не всі

Північна Корея дозволить відвідувачам в'їхати принаймні в частину країни, починаючи від грудня, після того, як країна-відлюдник зачинила свої двері для зовнішнього світу майже на п'ять років через суворі обмеження, спричинені COVID-19.

Про це повідомляє New York Post.

Туризм у північно-східному місті Самджійон – і, можливо, в решті країни – відновиться до кінця цього року, повідомили туристичні компанії.

"Чекаючи понад чотири роки, щоб зробити цю заяву, Koryo Tours дуже схвильована відкриттям північнокорейського туризму", - йдеться на сайті однієї з компаній, що базується в Пекіні.

Інше туристичне агентство, KTG Tours, також оголосило цього тижня, що туристи зможуть відвідати Самджійон цієї зими.

"Точні дати будуть підтверджені", - написала компанія у Facebook. "Поки що офіційно підтверджено лише Самджійон, але ми думаємо, що Пхеньян та інші місця також відкриються!!!".

Північнокорейські лідери будують те, що вони називають "соціалістичною утопією" в Самджійоні, місті поблизу китайського кордону. Цей район має стати "моделлю високоцивілізованого гірського міста" з новими квартирами, готелями, гірськолижними курортами та іншими установами, такими як медичні та культурні заклади.

Хоча міжнародні рейси до КНДР, яким керує деспотичний диктатор Кім Чен Ин, відновилися минулого року, а невелика група російських туристів отримала приватний тур у лютому, кордони азіатської країни були закриті від 2020 року. Втім, потрапити до країни вдасться не всім – під забороною американські громадяни. Усі паспорти США недійсні для в'їзду, виїзду або проїзду через Північну Корею без спеціального дозволу Державного секретаря США, повідомляє Державний департамент. Тим часом, американське відомство попереджає, що американці зіткнуться з серйозним ризиком арешту і тривалого утримання під вартою в Північній Кореї.

Нагадаємо, у США зробили тривожну заяву щодо співпраці Росії та Північної Кореї. Це небезпечно не лише для України, а й для країн Тихоокеанського регіону.

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