Північна Корея вперше за п'ять років впустила туристів: що вони побачили (фото)

Таємнича країна закрила свої кордони, відгородившись від гуманітарних працівників, дипломатів та іноземних мандрівників ще 2020 року.

Перші західні туристи, допущені до Північної Кореї за п'ять років, розповіли, що вони побачили "похмуре" реальне життя в королівстві відлюдників.

Про це пише Daily Star.

Минулого тижня двом туристичним компаніям було дозволено відновити поїздки до таємничої країни через п'ять років після того, як вона закрила свої кордони під час пандемії Covid.

Туристи з Великої Британії, Франції, Німеччини та Австралії перетнули кордон із Китаєм і вирушили на чотириденну екскурсію до східного порту в районі Расон.

Окрім групи росіян, які отримали дозвіл минулого року, вони стали першими іноземними мандрівниками, які в'їхали до країни від моменту закриття кордонів після спалаху Covid.

А їхні офіційні супровідники поквапилися похвалитися оновленою системою охорони здоров'я країни під час відвідування нової, повністю укомплектованої аптеки.

Перші західні туристи відвідали КНДР / Фото: Youtube/Mike Okay

За суворим, заздалегідь затвердженим графіком туристи відвідали фабрики, магазини, школи і статуї Кім Ір Сена і Кім Чен Іра, покійного діда і батька нинішнього лідера Кім Чен Ина.

28-річний британський ютубер Майк О'Кеннеді розповів BBC, що місцеві гіди були настільки суворими, що йому навіть доводилося повідомляти їм, коли він ходив до туалету.

Перші західні туристи відвідали КНДР / Фото: Youtube/Mike Okay

Понад 30 років тому Расон отримав статус "спеціальної економічної зони", щоб експериментувати з капіталізмом, як це почали робити Китай і Радянський Союз.

Але туроператори підозрюють, що влада обрала його замість столиці Пхеньяна, оскільки він більш віддалений і його "легше контролювати", хоча російські громадяни, як кажуть, можуть відвідувати решту країни.

Попри ретельно сплановані поїздки, Майк каже, що йому вдалося побачити справжнє життя в окрузі. Він сказав: "Всі працювали, не було відчуття, що хтось просто тусується. Це було досить похмуро".

Перші західні туристи відвідали КНДР / Фото: Youtube/Mike Okay

Майк розповів, що відвідав Будинок дружби між Північною Кореєю та Росією, де його запросили написати в книжці відвідувачів, і він зробив запис ручкою: "Я бажаю миру у всьому світі". Але він додав: "Потім мій гід сказав мені, що це недоречно писати. Це зробило мене параноїком".

Досвідчений мандрівник Північною Кореєю Джо Сміт під час своєї третьої подорожі до таємничої країни розповів, що найяскравішим моментом для нього став несподіваний візит на ринок "розкішних" товарів, де люди продавали джинси і парфуми, а також підроблені сумочки Louis Vuitton і японські пральні машини.

Але туристам не дозволяли фотографувати, можливо, з метою приховати цю споживчу бульбашку від решти країни, підозрює він.

Він сказав: "Мені здається, що більше разів ви відвідуєте країну, то менше ви її знаєте. Кожного разу ви отримуєте можливість трохи зазирнути за завісу, що лише залишає вам більше запитань".

Перші західні туристи відвідали КНДР / Фото: Youtube/Mike Okay

Інший турист, 23-річний Лука Пфердменгес, розповів Mirror про пропагандистські плакати і бронзові статуї верховних лідерів країни, розкидані всюди.

Під час відвідин бронзової статуї Кім Чен Ина він поклав букет квітів до його ніг, а потім вклонився і відступив, щоб дозволити іншим туристам з його групи зробити те саме. Він поділився: "Якщо ви не купите квіти, ви не зможете піти".

Нагадаємо, чоловік двічі втік з Північної Кореї та розповів про суворі правила для мешканців країни. За неправильну зачіску в КНДР можна потрапити до в'язниці.

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