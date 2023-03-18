Північна Корея за добу зібрала 800-тисячну армію для війни проти США

Масовий запис "добровольців" до народної армії КНДР відбувся на тлі спільних навчань, які проводять США та Південна Корея.

У Північній Кореї стверджують, що упродовж однієї доби 17 березня близько 800 тисяч її громадян добровільно приєдналися або повторно записалися в народну армію, щоб воювати проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні видання КНДР.

“Зростаючий ентузіазм молодих людей приєднатися до армії є демонстрацією непохитної волі молодого покоління безжально знищити маніяків війни, які докладають останніх зусиль, щоб знищити нашу дорогоцінну соціалістичну країну”, - йдеться в повідомленні державних ЗМІ Північної Кореї.

Опубліковані фото показують молодих чоловіків та жінок, які вишикувалися та чекають у довгих чергах, щоб поставити свої підписи у розгорнутих журналах.

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Напередодні Пхеньян запустив свою найбільшу та найпотужнішу ракету Hwasong-17 – це було друге випробування міжконтинентальної балістичної ракети цього року. Державні ЗМІ описали цей запуск як відповідь на "шалені" спільні військові навчання США та Південної Кореї, які розпочалися цього тижня.

У суботу, 18 березня, у державних ЗМІ КНДР з’явилася заява, що американсько-корейські навчання “наближаються до непробачної червоної лінії”. Північна Корея звинуватила США у спробі “спровокувати ядерну війну”, повідомивши, що у відповідь сотні тисяч людей долучилися до війська.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що мета його країни – мати найпотужнішу ядерну силу у світі.

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