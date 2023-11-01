Північна Корея закриває посольства по всьому світу: ЗМІ назвали причину

У Південній Кореї вважають, що таке рішення КНДР ухвалила через складне економічне становище.

Північна Корея планує закрити понад десять посольств по всьому світу, зокрема в Іспанії, Гонконгу та багатьох країнах Африки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на ЗМІ та аналітиків.

У понеділок, 30 жовтня, північнокорейське державне агентство KCNA повідомило, що минулого тижня посли країни здійснили "прощальні" візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї там. І Ангола, і Уганда встановили дружні зв’язки з Північною Кореєю з 1970-х років, підтримуючи військову співпрацю та надаючи рідкісні джерела іноземної валюти.

Засновник орієнтованого на Північну Корею сайту NK Pro Чад О' Керролл припустив, що посольства можуть закрити через міжнародні санкції, тенденцію до ізоляції Пхеньяна в усьому світі та ймовірне ослаблення економіки країни. На його думку, такий крок КНДР матиме наслідки для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також здатності генерувати незаконні доходи.

Реакція Південної Кореї

"Вони, схоже, відмовляються, оскільки їхній бізнес із заробітками в іноземній валюті загальмувався через посилення міжнародних санкцій, що ускладнює подальше утримання посольств. Це може бути ознакою важкої економічної ситуації в Північній Кореї, де важко підтримувати навіть мінімальні дипломатичні відносини з традиційно дружніми країнами", - прокоментували у міністерстві Південної Кореї.

Нагадаємо, Південна Корея пригрозила Москві за співпрацю з Пхеньяном.

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