Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Органи розвідки Південної Кореї та США збирають дані щодо інциденту.

У середу, 15 вересня, Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море.

Про це повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та південнокорейська агенція Yonhap.

Південна Корея спільно з військовими США аналізує деталі запуску ракет невпізнаного типу з центральних внутрішніх районів країни.

"Наші військові підтримують повну боєготовність у тісній співпраці з США", - йдеться в повідомленні південнокорейських військових.

Перший снаряд впав в Японське море о 12:38 (за місцевим часом), підтвердили в управлінні безпеки на морі Японії. За попередніми даними, одна з ракет впала за межами виключної економічної зони країни, куди поцілила друга - невідомо.

Зазначимо, відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, Північній Кореї заборонено здійснювати будь-яку діяльність щодо балістичних ракет.

Нагадаємо, раніше Північна Корея оголосила про успішні випробування крилатих ракет великої дальності нового типу. У повідомленні уточнили, що на створення нового стратегічного озброєння знадобилося два роки.

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