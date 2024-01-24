Північна Корея запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у напрямку відкритого моря. Повітряні цілі впали у воду між Корейським півостровом та Китаєм.

Про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил Південної Кореї, повідомляє DW.

Деталі події південнокорейські військові аналізують разом із експертами зі США. Зазначається, що запуск північнокорейських крилатих ракет формально поза штрафними заходами - на відміну від балістичних, випробування яких підпадають під міжнародні санкції.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск ракет відбувся близько 07:00 за місцевим часом.

"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Yonhap повідомляє, що КНДР випустила кілька нових крилатих ракет у бік Жовтого моря. Це перший запуск крилатої ракети від вересня 2023-го. Крім того, він стався через кілька днів після того, як Пхеньян заявив, що зазнав підземного ядерного ударного безпілотника.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пригрозив Південній Кореї знищенням. Мовляв, не буде починати війну в односторонньому порядку, але "не має наміру також уникати війни". Своєю чергою, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв жорстку відповідь КНДР у разі провокацій з боку Пехеньяна.

Читайте також: