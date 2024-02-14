Північна Корея запустила крилаті ракети у напрямку Жовтого моря

У середу, 14 лютого, Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря. Це вже п'ятий запуск крилатих ракет КНДР від початку цього року.

Про це заявили південнокорейські військові, повідомляють Kyodo та JCS.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети були запущені близько 09:00 у за місцевим часом у води на північний схід від портового міста Вонсан

"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться повідомленні JCS.

Зазначається, що КНДР провела серію випробувань крилатих ракет. Після останнього випробування, що було на початку лютого, державні медіа Північної Кореї повідомляли про випробування крилатої ракети зі "надвеликою боєголовкою", а також про запуск нової зенітної ракети. Крім того, Пхеньян також запускав нову стратегічну крилату ракету Pulhwasal-3-31 і крилату ракету Hwasal-2. Вони здатні нести ядерну боєголовку.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав посилити боєготовність морського флоту для прискорення підготовки до війни і захисту морського суверенітету країни.

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